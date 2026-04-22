Svolta per Bonifiche Ferraresi Vecchioni e Dompé lanciano l’Opa | L’offerta è di 5 euro per azione

Le società Arum di Federico Vecchioni e Dompé Holdings, controllata da Sergio Dompé, hanno presentato un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su Bonifiche Ferraresi, società agritech quotata su Euronext Milan. L’offerta prevede un prezzo di 5 euro per azione. La comunicazione è stata ufficializzata nelle scorse ore, dando il via alla possibile operazione di acquisto delle azioni della società.

La Arum di Federico Vecchioni e Dompé Holdings, controllata da Sergio Dompé, hanno lanciato un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su BF, società agritech quotata su Euronext Milan. Il corrispettivo offerto è di 5 euro per azione, con un premio del 13,8% rispetto al prezzo ufficiale del 20 aprile 2026 (4,394 euro) e fino al 18,89% sulle medie ponderate degli ultimi 12 mesi. L’offerta riguarda massime 133.242.020 azioni, pari al 50,878% del capitale sociale di BF, dedotte le quote già detenute dai due offerenti - rispettivamente il 24,147% (Arum) e il 24,975% (Dompé Holdings) - per una partecipazione aggregata del 49,122%. L’esborso massimo complessivo ammonta a 666,2 milioni di euro, ripartito al 50% tra i due offerenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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