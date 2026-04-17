Racconto di una notte trame e anticipazioni puntate del 19 aprile | Mahir e Canfeza in fuga

Domenica 19 aprile andranno in onda i nuovi episodi della serie “Racconto di una notte” su Canale 5. Tra le trame principali, si segnalano le vicende di Mahir e Canfeza, che si trovano coinvolti in una fuga. La puntata sarà trasmessa in prima serata e propone uno sviluppo delle trame già note, con nuovi dettagli e colpi di scena.

Domenica 19 aprile in prima serata su Canale 5 andranno in onda i nuovi episodi della serie Racconto di una notte. Cosa accadrà nel secondo appuntamento con questa avvincente dizi turca? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Racconto di una notte, puntate del 19 aprile. Arriva il giorno delle nozze tra Selim e Canfeza, e la sposa è devastata. Il suo sguardo vagherà tra gli invitati, fino a quando i suoi occhi non incroceranno quelli di Mahir. Affascinata dall’aria misteriosa dell’uomo, farà in modo di fargli avere un bigliettino, con il quale gli darà appuntamento in una grotta segreta. Mahir però – che sarà presente alle nozze solo per indagare su presunti traffici illeciti – non vorrà saperne di lei, dopo aver scoperto che è la figlia di Kursat.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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