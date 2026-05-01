Durante l'ultima puntata di Pechino Express, Chanel Totti si è commossa davanti a un videomessaggio inviato dalla madre, Ilary Blasi. Dopo aver percorso oltre 500 chilometri tra fatica, corse e barriere linguistiche, la concorrente ha confessato di aver provato un'emozione forte, scendendo in lacrime. La scena ha mostrato come, alla fine di un percorso difficile, anche i partecipanti più forti possano lasciarsi andare.

Dopo oltre 500 chilometri di fatica, corse contro il tempo, zaini pesanti e barriere linguistiche, a Pechino Express le corazze inevitabilmente crollano. L’ottava tappa dello show Sky Original, l’ultima ambientata nell’immensa e complessa Cina, non si è limitata a consegnare ai viaggiatori i biglietti per il Giappone, ma ha fatto breccia nelle loro emozioni più intime. La puntata di ieri sera, guidata da Costantino della Gherardesca e dall’inviata Giulia Salemi lungo la rotta da Dengfeng a Xi’an, ha visto la fatica fisica fondersi con la nostalgia di casa. E a sorprendere il pubblico, abituato a vederla determinata e apparentemente inscalfibile, è stata Chanel Totti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pechino Express, Chanel Totti scoppia in lacrime per il videomessaggio di mamma Ilary Blasi: “Mi è scesa la lacrimuccia, sono diventata un po’ più sensibile qua…”

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