Sotto il Monte 37enne arrestato per reati connessi al traffico di esseri umani

Un uomo di 37 anni, di nazionalità pakistana, è stato arrestato mercoledì pomeriggio in provincia di Bergamo. L'arresto è stato eseguito nell'ambito di un'operazione contro il traffico di esseri umani. L’individuo era destinatario di un mandato di arresto internazionale. La procedura si è svolta senza incidenti e l’uomo è stato trasferito in carcere.

Bergamo, 5 marzo 2026 – L’accusa è traffico di esseri umani. Un pakistano di 37 anni, destinatario di un mandato di arresto internazionale, è stato arrestato mercoledì pomeriggio, 4 marzo, in provincia di Bergamo. Ora è in carcere in attesa dell'estradizione. L’uomo, titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, è stato individuato al termine di un’attività investigativa avviata dopo una segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. La comunicazione ha permesso agli agenti di avviare ricerche mirate sul territorio per rintracciare il sospettato. Al termine delle attività investigative, gli operatori della Squadra mobile sono riusciti a localizzare il 37enne, ospite di un centro di accoglienza a Sotto il Monte, e ad arrestarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sotto il Monte, 37enne arrestato per reati connessi al traffico di esseri umani Meloni: "Blocco navale promessa mantenuta, fermeremo il traffico di esseri umani"Sul ddl immigrazione approvato dal consiglio dei ministri interviene la presidente del consiglio Giorgia Meloni. Leggi anche: Trafficante di esseri umani arrestato in Bergamasca