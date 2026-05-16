Un dibattito sta emergendo all’interno dell’università di Ferrara riguardo alla presenza di un crocifisso all’interno dell’Aula Magna Drigo. Recentemente, è stata avanzata una richiesta ufficiale per la rimozione dell’oggetto religioso dall’ingresso della sala, con l’obiettivo di rendere gli spazi comuni più neutrali dal punto di vista religioso. La questione ha suscitato reazioni sia tra gli studenti che tra i docenti, alimentando un confronto pubblico sulla presenza di simboli religiosi negli ambienti accademici.

La richiesta è destinata a far discutere dentro e fuori l’ambiente accademico. Rimuovere la croce affissa sopra l’ingresso dell’Aula Magna Drigo dell’ Università di Ferrara. A formalizzarla, attraverso una e-mail indirizzata alla presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, Roberta Russo, è stata Claudia Zamorani, componente del Cug in rappresentanza della Flc Cgil, già candidata della civica di Fabio Anselmo alle amministrative del 2024. La comunicazione, inviata nei giorni scorsi alla mailing list del Comitato unico di garanzia, chiede all’Ateneo di aprire "una riflessione sulla simbologia religiosa nei luoghi del sapere", con "riferimento alla presenza di una croce affissa sopra l’ingresso dell’Aula Magna Drigo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Questione di fede all’Ateneo: "Via il crocifisso dall’aula ’Drigo’. Rendere neutri gli spazi comuni"

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