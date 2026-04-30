A Monteiasi, il 30 aprile, inizia il triduo dedicato al Santissimo Crocifisso, un appuntamento che coinvolge la comunità locale in una serie di eventi religiosi. La cerimonia si svolge nell’arco di tre giorni, culminando il 3 maggio con la partecipazione di un vescovo. La tradizione si ripete annualmente, richiamando fedeli e devoti che si riuniscono per pregare e celebrare questa ricorrenza religiosa.

? Cosa sapere Monteiasi avvia il 30 aprile il triduo religioso per il Santissimo Crocifisso.. Il 3 maggio mons. Salvatore Ligorio presiederà la concelezione con processione nelle strade.. Il 30 aprile 2026 segna l’avvio del triduo religioso a Monteiasi, dove le celebrazioni per il Santissimo Crocifisso iniziano a delineare un programma che unirà preghiera e momenti di aggregazione civile fino al 3 maggio. La comunità jonica si prepara a vivere una sequenza di eventi che mettono al centro la memoria storica e la fede collettiva. Il percorso devozionale, organizzato dal Comitato Feste Patronali, vede nella figura di don Giovanni Nigro un punto di riferimento spirituale per i fedeli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monteiasi: fede e tradizione per il triduo del Santissimo Crocifisso

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