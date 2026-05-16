Quell' auto impazzita falciava tutti vivo per miracolo | lo choc dei testimoni dell' incidente di Modena
Sabato pomeriggio a Modena si è verificato un grave incidente stradale in cui un'auto ha investito diversi passanti, causando feriti e traumi. Testimoni presenti sul luogo riferiscono di aver visto il veicolo muoversi in modo incontrollato, attraversando le strisce pedonali e colpendo persone senza possibilità di evitare l’impatto. La scena si è conclusa con l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso, che hanno assistito le persone coinvolte e avviato le indagini.
I racconti di quanto accaduto questo sabato pomeriggio sono sconvolgenti, con l'auto impazzita in pieno centro . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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