Quell' auto di pazzi falciava tutti vivo per miracolo | lo choc dei testimoni dell' incidente di Modena

Questo sabato pomeriggio, a Modena, un'auto ha percorso la strada a grande velocità falciando diversi ostacoli e coinvolgendo altre vetture. Testimoni riferiscono di aver visto il veicolo muoversi in modo incontrollato e senza freni, finendo contro un muro e causando danni materiali e feriti. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche sulla dinamica dell’incidente e sull’eventuale presenza di sostanze alteranti alla guida.

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