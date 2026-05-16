Nella giornata del 16 maggio 2026, a Modena, un'auto che sembrava fuori controllo ha percorso le strade della città, rischiando di investire più persone. Secondo le testimonianze raccolte, l’auto ha colpito diversi ostacoli e persone, ma si è fermata solo grazie all’intervento di un negozio che ha impedito conseguenze più gravi. Uno dei testimoni ha raccontato di aver evitato l’impatto lanciandosi all’interno di un negozio, riuscendo così a mettersi in salvo dal veicolo che si muoveva senza controllo.

Modena, 16 maggio 2026 – L’auto impazzita ha rischiato di investire anche lui, ma si è salvato lanciandosi dentro ad un negozio. Sono sotto choc i testimoni del terribile incidente di Modena, in via Emilia, in pieno centro, che ha causato 7 feriti, di cui 3 gravi. "Sì, ero all'altezza di Dall'Ara quando ho visto da lontano arrivare questa macchina di pazzi che ha cominciato a travolgere le prime sei persone – racconta il giornalista Pier Luigi Salinaro -. E mi sono buttato dentro al Tigotà. Stavo per attraversare la strada. Ho evitato così di essere travolto da questo pazzo in macchina”. https:www.ilrestodelcarlino.itvideoauto-contro-i-passanti-a-modena-uno-dei-feriti-mi-sono-buttato-a-terra-una-donna-ha-perso-le-gambe-ikks8a90 Poi un signore ha aperto la portiera dell’auto impazzita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Quell’auto di pazzi falciava tutti, salvo grazie al negozio”: lo choc dei testimoni dell’incidente di Modena

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