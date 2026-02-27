A Milano, un tram è deragliato nel centro cittadino, provocando scompiglio tra i passanti. Secondo le testimonianze, il mezzo correva a una velocità elevata e si è schiantato contro un edificio in zona Porta Venezia. La scena ha lasciato molti presenti sotto shock, che hanno descritto l’incidente come improvviso e violento. Non ci sono ancora dettagli sulle cause o eventuali feriti.

Milano – “Si è schiantato a grande velocità contro il palazzo, andava fortissimo”. Le testimonianze da Porta Venezia sono racconti impastati di paura. Via Settembrini, angolo Vittorio Veneto. Il mezzo Atm della linea 9 –un nuovo modello Tramlink bidirezionale, un bestione lungo 25 metri, tre carrozze comunicanti per un totale di 66 posti a sedere – è uscito dai binari e si è schiantato attorno alle 16 di oggi, venerdì 27 febbraio, contro la vetrina di un negozio al piano terra di un palazzo. Il tram proveniva da piazza Repubblica ed era diretto in piazza Oberdan. Il tram ha investito e ucciso un pedone italiano classe 1966. Milano, tram della linea 9 deraglia, investe alcune persone poi si schianta contro un palazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Il tram correva a fortissima velocità”: terrore a Milano per il mezzo deragliato in centro. Lo choc dei testimoni

Tram deragliato a Milano, il mezzo finisce accartocciato contro un muro: le prime immagini dei soccorsi – VideoUn tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio: il mezzo, accartocciato nell’impatto, ha...

Un tram è deragliato a MilanoNon è ancora chiaro cosa sia successo ma secondo Ansa ci sono diverse persone ferite e alcune sarebbero incastrate sotto al mezzo Venerdì pomeriggio...

