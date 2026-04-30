Lunedì pomeriggio, un imprenditore italiano è stato coinvolto in un incidente aereo mentre volava sopra la regione dei Pirenei Atlantici. Secondo le prime informazioni, l’uomo è riuscito a salvarsi grazie all’uso di un paracadute balistico. L’incidente si è verificato nelle vicinanze di Labastide-Villefranche, e al momento non sono stati riportati altri dettagli sulle cause o sulle conseguenze dell’incidente.

Sandro Veronesi, presidente del gruppo Oniverse, è rimasto coinvolto in un incidente aereo nel pomeriggio del 24 aprile, mentre sorvolava la zona di Labastide-Villefranche, nel dipartimento francese dei Pirenei Atlantici. Ma se l’è cavata insieme al compagno di volo solo con lievi ferite. I gendarmi li hanno guidati nelle manovre di emergenza. L’incidente. Veronesi, che nel mondo della moda possiede i marchi Calzedonia, Tezenis e Intimissimi, è appassionato di volo e aviazione. Si trovava a bordo di un monomotore da turismo insieme a un altro cittadino italiano di 56 anni. Erano circa le 16 di venerdì scorso quando il velivolo, un aereo leggero dalla livrea blu e bianca, ha iniziato a mostrare evidenti difficoltà tecniche mentre sorvolava una zona agricola.🔗 Leggi su Open.online

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Argomenti più discussi: L’incidente aereo all’imprenditore Veronesi: salvo grazie al paracadute balistico; Incidente aereo in Francia per il patron di Calzedonia Sandro Veronesi: il mezzo si schianta, ma lui, trovato disteso sull'erba, è illeso; Incidente aereo per Sandro Veronesi in Francia: illesi lui e il pilota; Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: il mezzo si schianta, lui trovato illeso nell’erba.

Incidente aereo in Francia per il patron di Calzedonia Sandro Veronesi: il mezzo si schianta, ma lui, trovato disteso sull'erba, è illesoSolo lievi ferite per il patron del gruppo Oniverse e per il compagno di volo mentre sorvolava i Pirenei: sono stati guidati nelle manovre di emergenza dai gendarmi ... corrieredelveneto.corriere.it

Corriere della Sera. . Un grande spavento, che solo la prontezza di riflessi e l’efficienza dei sistemi di sicurezza sono riusciti a contenere entro i confini di un brutto ricordo. Sandro Veronesi, presidente del gruppo Oniverse, è rimasto coinvolto in un incidente a - facebook.com facebook

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