Sandro Veronesi illeso nell' incidente aereo sui Pirenei salvo insieme all' amico grazie al paracadute

Sandro Veronesi è sopravvissuto a un incidente aereo sui Pirenei. L'autore ha attivato il paracadute insieme a un amico, riuscendo a salvarsi dall'impatto. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi. L'incidente si è verificato durante un volo privato nella regione montuosa. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente e sullo stato dell'aereo prima dell'evento.

Sandro Veronesi, presidente del gruppo Oniverse, è rimasto coinvolto in un incidente aereo nel sud-ovest della Francia. L’imprenditore e il pilota si sono salvati grazie all’attivazione del paracadute di emergenza, che ha frenato la caduta in una zona agricola. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per lievi ferite e dolori alla schiena, la magistratura francese ha avviato un’indagine sulle cause dello schianto. Incidente aereo per Sandro Veronesi nel sud-ovest della Francia La dinamica dell'incidente Le condizioni di Sandro Veronesi Incidente aereo per Sandro Veronesi nel sud-ovest della Francia L’imprenditore Sandro Veronesi, presidente del gruppo Oniverse, è stato coinvolto in un incidente aereo nel pomeriggio di venerdì 24 aprile 2026.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sandro Veronesi illeso nell'incidente aereo sui Pirenei, salvo insieme all'amico grazie al paracadute Notizie correlate L’incidente aereo all’imprenditore Veronesi: salvo grazie al paracadute balisticoSandro Veronesi, presidente del gruppo Oniverse, è rimasto coinvolto in un incidente aereo nel pomeriggio del 24 aprile, mentre sorvolava la zona di... Leggi anche: Il patron di Calzedonia si schianta in aereo sui Pirenei, ma sopravvive. Come ha fatto Sandro Veronesi a uscirne illeso – Il video Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: il mezzo si schianta, lui illeso; Incidente aereo in Francia per il patron di Calzedonia Sandro Veronesi: il mezzo si schianta, ma lui, trovato disteso sull'erba, è illeso; Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: il mezzo si schianta, lui trovato illeso nell’erba; Sandro Veronesi, il patron di Calzedonia coinvolto in un incidente aereo: il mezzo si schianta, ma lui lo trovano (illeso) disteso sull'erba. Incidente aereo per Sandro Veronesi, patron di Calzedonia: il mezzo si schianta, lui trovato illeso nell’erbaL'imprenditore Sandro Veronesi era su un aereo da turismo in Francia insieme a un altro uomo quando è avvenuto l'incidente: fortunatamente per loro solo ... fanpage.it Inconveniente aereo nei Pirenei: illeso l'imprenditore Sandro VeronesiBrevi. Sandro Veronesi, fondatore e guida di Oniverse — la società italiana che detiene marchi come Calzedonia, Intimissimi e Tezenis— è stato coinvolto in un inconveniente aereo lo scorso 24 aprile n ... avionews.it Incidente aereo nei Pirenei: illeso Sandro Veronesi, il patron di Calzedonia, Tezenis e Intimissimi x.com la Repubblica. . Sandro Veronesi, fondatore e presidente del gruppo Oniverse (di cui fanno parte Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Antonio Marras ma anche di Signorvino), è rimasto coinvolto il 24 aprile in un incidente aereo nei cieli del sud-ovest - facebook.com facebook