Quell' aeroporto nato negli anni bui della guerra | l' affascinante storia del Tito Minniti primo scalo della Calabria

L’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, il primo scalo della Calabria, è stato inaugurato in un periodo segnato dalla fine della guerra. La cerimonia di apertura del nuovo terminal rappresenta un momento importante per la regione, con l’obiettivo di favorire collegamenti più efficienti e sostenere lo sviluppo locale. Situato in un’area strategica, l’aeroporto ha attraversato diversi interventi di ammodernamento nel corso degli anni, arrivando alla recente ristrutturazione che lo mette in condizioni di operare con maggiore capacità.

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