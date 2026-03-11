Servizio civile all’Oratorio Don Bosco | un posto per i giovani del Valdarno

Un nuovo servizio civile è stato avviato presso l’Oratorio Don Bosco, destinato ai giovani del Valdarno. Si tratta di un’esperienza che permette ai ragazzi di partecipare a progetti di impegno sociale e di sviluppare competenze utili per il futuro. L’iniziativa riguarda principalmente adolescenti e giovani adulti che desiderano mettersi a disposizione della comunità locale. La proposta è attiva da alcuni giorni e continuerà nei prossimi mesi.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Un'opportunità concreta per i giovani del territorio valdarnese interessati a un'esperienza di crescita personale e di impegno sociale. L'Oratorio Don Bosco di San Giovanni Valdarno cerca infatti un volontario da inserire nel progetto di Servizio Civile Universale 2026 intitolato "In Oratorio si Cresce!". È disponibile un solo posto per vivere un anno a fianco di bambini e ragazzi, contribuendo alle attività educative, formative e ricreative organizzate dall'oratorio della parrocchia di San Lorenzo e della Basilica di Santa Maria delle Grazie, nel cuore di San Giovanni Valdarno. Il progetto rappresenta un'esperienza formativa importante che unisce crescita personale, impegno civico e lavoro diretto con le nuove generazioni.