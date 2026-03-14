Gubbio chiude l’Oratorio Don Bosco Ristrutturazione da 900mila euro

L’Oratorio Don Bosco di Gubbio chiude temporaneamente i battenti per almeno un anno a causa di un intervento di riqualificazione. La ristrutturazione, con un investimento di 900mila euro, interesserà gli spazi dedicati ai giovani e alle attività della struttura. La chiusura è stata comunicata ufficialmente, in vista dei lavori di ammodernamento e miglioramento degli ambienti.

Chiuderà i battenti per almeno un anno l’Oratorio Don Bosco, che si prepara a gestire un lungo periodo dedicato a un importante intervento di riqualificazione. Dal prossimo primo aprile, infatti, partirà la seconda fase ristrutturazione, consolidamento e rifunzionalizzazione che interesseranno l’immobile di via Massarelli. Nella prima fase gli interventi, già eseguiti, hanno riguardato l’edificio con ingresso carraio. Nella seconda fase si sta intervenendo nel blocco principale di Palazzo Benveduti-Massarelli, in particolare nei locali al piano terra dove oggi si colloca la sagrestia e una parte dei locali al piano primo che verranno collegati fra loro attraverso la realizzazione di una nuova scala interna e un ascensore in modo da rendere la struttura stessa idonea all’ accessibilità anche alle persone con disabilità motoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gubbio, chiude l’Oratorio Don Bosco. Ristrutturazione da 900mila euro Articoli correlati Servizio civile all’Oratorio Don Bosco: un posto per i giovani del ValdarnoArezzo, 11 marzo 2026 – Un’opportunità concreta per i giovani del territorio valdarnese interessati a un’esperienza di crescita personale e di... Leggi anche: Chiesti 900mila euro per un incidente. Il Tribunale dice “no“ e chiude il caso Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gubbio chiude l'Oratorio Don Bosco... Temi più discussi: Gubbio, chiude l’Oratorio Don Bosco. Ristrutturazione da 900mila euro; Chiusura per un anno per l’Oratorio Don Bosco di Gubbio; Città di Castello, l’Oratorio San Giovanni Bosco inaugura la nuova sede: trent’anni di volontariato che guardano al futuro. I 25 anni dell’oratorio Don Bosco: Impegno per accogliere tuttiSi sono chiusi ieri sera i festeggiamenti (abbiamo fatto un triduo di preparazione, spiega Don Aldo Rossi, Vicario Parrocchiale di Formigine) per i 25 anni dell’Oratorio parrocchiale di Formigine. ilrestodelcarlino.it Oratorio Don Bosco esulta: Già raccolti 3mila euroIl bene vince ancora sul male. L’Oratorio Don Bosco, grazie alla generosità di tante persone, ha visto affluire sul proprio conto corrente il recuperato dei 3.000 euro a sostegno delle attività ... ilrestodelcarlino.it Come le rondini tornano con la primavera, così gli scout montano le tende, pronti ad accogliere la bella stagione. Gruppo scout "MOGLIANO VENETO 1" in Oratorio Don Bosco - Mogliano Veneto - facebook.com facebook