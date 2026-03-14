Dopo il derby, Gerry Cardinale si è rivolto ai giocatori del Milan, esprimendo loro soddisfazione per la prestazione. In seguito, ha commentato anche sul futuro di Allegri, senza entrare in dettagli specifici. La dichiarazione si è concentrata sulle parole di apprezzamento rivolte alla squadra e sull'attenzione verso gli sviluppi riguardanti l’allenatore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Domenica scorsa, Gerry Cardinale, proprietario dell’AC Milan, ha accolto i giocatori della squadra dopo una vittoria emozionante per 1-0 contro l’Inter. Questo incontro, disputato al leggendario Stadio Giuseppe Meazza, ha dimostrato ancora una volta la determinazione e lo spirito combattivo della squadra rossonera. Cardinale ha voluto trasmettere il suo orgoglio e il suo supporto personale ai calciatori e allo staff, sottolineando l’importanza di mantenere un clima positivo all’interno della squadra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, durante la sua visita negli spogliatoi, Cardinale ha elogiato lo spirito di squadra e la resilienza mostrata dai calciatori durante l’incontro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cardinale esprime soddisfazione ai giocatori del Milan dopo il derby e parla del futuro di Allegri.

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