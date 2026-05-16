Una gioielliera di Sinalunga ha denunciato di aver subito quattordici furti e rapine nel suo negozio, compresi diversi episodi recenti. L’ultimo, avvenuto poco tempo fa, ha visto i ladri sfondare un muro per entrare e rubare numerosi monili. La donna ha espresso frustrazione per l’assenza di risposte concrete da parte delle autorità e ha più volte chiesto interventi per garantire maggiore sicurezza. La situazione si ripete con frequenza, senza che si registrino miglioramenti significativi.

Sinalunga (Siena), 16 maggio 2026 – L’ennesimo assalto nella sua gioielleria. Con i ladri che hanno sfondato un muro, sono entrati e hanno fatto razzia di monili. Proprio dopo il quattordicesimo furto subito, una gioielliera scrive una lettera aperta alla politica. Con un post sui social network che è uno sfogo per la situazione che si trova a viver e. “Sono entrati con l’allarme acceso. Due impianti, uno via radio e uno via cavo,sono riusciti con i dissuasori a farlo suonare solo quando si sono allontanati”: Martina Pieri è la titolare di Martina Oro srl, gioielleria che si trova a Sinalunga, in provincia di Siena. Il post su Facebook. Ama il suo lavoro, racconta su Facebook le novità ai clienti, cura la sua attività”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ”Quattordici tra furti e rapine nel mio negozio, chiedo invano risposte alla politica”: lo sfogo della gioielliera

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I Got Arrested the Day After Turning 18 for Robbery

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