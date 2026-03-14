Truffa della ballerina lo sfogo della vittima | Basta un clic per cascarci Vi dico come è iniziato il mio incubo

Una persona racconta di essere stata vittima della truffa della ballerina, descrivendo come due giorni di caos al suo WhatsApp abbiano segnato l'inizio di un incubo. La vittima spiega che bastano pochi clic per cadere nella trappola e condivide il suo sfogo dopo aver vissuto l’esperienza. La storia evidenzia quanto possa essere facile rimanere coinvolti in questo tipo di frode.

La testimonianza del riminese Francesco, vittima della truffa della ballerina: "WhatsApp impazzito, sono partiti messaggi a raffica verso i miei contatti. E alcuni erano già pronti con i soldi" “Anch'io sono stato vittima della truffa della ballerina. Due giorni di inferno, il mio Whatsapp era come impazzito". Francesco (nome di fantasia), riminese, racconta a RiminiToday la brutta esperienza vissuta con uno dei raggiri più diffusi dell'ultimo periodo: la truffa della ballerina. Tutto ha inizio con un messaggio che recita più o meno così: "Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco.". Arriva da un contatto reale - un amico, un parente o un conoscente - che invita a votare per una bambina o una giovane ballerina all'interno di un presunto concorso di danza o evento culturale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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TRUFFA della Ballerina su WhatsApp: Non Cliccare!

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