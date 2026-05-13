Campionati nazionali universitari primaverili 100 studenti-atleti pronti a rappresentare Palermo

Si avvicinano i Campionati nazionali universitari primaverili e circa 100 studenti-atleti si preparano a rappresentare Palermo. L'Università degli Studi di Palermo si sta organizzando per partecipare alla competizione del 2026, portando una delle delegazioni più numerose tra tutte quelle in gara. La manifestazione si svolgerà nei prossimi mesi e vedrà coinvolti atleti provenienti da diverse università italiane.

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Unipa si prepara a partire per i Campionati nazionali universitari 2026 con una delle delegazioni più numerose dell’intera manifestazione. Saranno infatti quasi 100 gli studenti-atleti del Cus Palermo che, dal 22 al 31 maggio, rappresenteranno il capoluogo siciliano in Piemonte. Questa mattina.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Piemonte: 3000 atleti e volontari per i Campionati NazionaliIl Piemonte si prepara ad accogliere oltre 3000 studenti-atleti tra il 22 e il 31 maggio prossimi, in un evento sportivo che promette di diventare un... Rinasce il Cus della d'Annunzio: nuova governance e quattro vittorie ai Campionati universitari nazionaliAlla guida del Centro universitario sportivo è stato nominato il presidente Claudio Barjami, affiancato dai vicepresidenti Francesco De Flaviis e... Argomenti più discussi: Al via da Acqui Terme il percorso della Fiamma dei Campionati Nazionali Universitari; Il Cus Genova ha celebrato i protagonisti delle competizioni sportive universitarie del 2025. Campionati Nazionali Universitari Primaverili 2026, svelato il kit di garaAncora un mese e poi prenderanno il via i Campionati Nazionali Universitari Primaverili 2026 (CNU), organizzati da CUSPO sotto l’egida di FederCusi, dove oltre 3mila studenti-atleti si affronteranno ... corrieredellosport.it Al via oggi le gare dei Campionati nazionali universitari 2025Le competizioni della 78ª edizione dei Campionati Nazionali Universitari Primaverili ad Ancona sono iniziate oggi con le prime gare che coinvolgono gli atleti delle discipline equestri, del ... ansa.it