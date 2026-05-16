Quarto Alto | nasce Scodinzolandia il parco per cani dei volontari

Nella zona di Quarto Alto è stato inaugurato un nuovo parco dedicato ai cani, chiamato Scodinzolandia, realizzato grazie all'impegno dei volontari. L'area precedentemente abbandonata è stata riqualificata e messa a disposizione dei cittadini e dei loro animali domestici. La gestione quotidiana del parco sarà affidata ai volontari stessi, che si occuperanno della manutenzione e della pulizia. L'apertura rappresenta un intervento diretto di riqualificazione di uno spazio pubblico, che ora offre un'area dedicata agli animali e ai loro proprietari.

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? Punti chiave Come sono riusciti i volontari a trasformare l'area abbandonata?. Chi si occuperà della manutenzione quotidiana del nuovo parco?. Perché lo spazio è stato diviso in due settori separati?. Come influirà questo modello sulla gestione dei parchi a Genova?.? In Breve L'associazione Galgo Lovers gestisce la manutenzione e gli orari di via delle Campanule.. L'area presenta due settori recintati per gestire cani con caratteri incompatibili.. Orari di apertura dalle 8 alle 18 in inverno e fino alle 19 in estate.. L'assessore Antonella Benvenuti e Greta Caraggio hanno presentato il progetto a Quarto Alto.. L’area in via delle Campanule a Quarto Alto ha l’inaugurazione della nuova area cani Scodinzolandia, un progetto nato dalla sinergia tra il Municipio Levante e i volontari dell’associazione Galgo Lovers. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quarto Alto: nasce Scodinzolandia, il parco per cani dei volontari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inaugurazione area cani Scodinzolandia con Municipio di LevanteApertura e inaugurazione di una nuova area cani in via Campanule a Quarto, denominata ‘Scodinzolandia’, adiacente corso Europa svincolo autostrada di... A San Piero in Bagno nasce 'l’Hub Genz', nuovo spazio per il futuro dei giovani nell’Alto SavioDopo il successo dell’evento finale ‘Effetto Genz’ a Cesena, il progetto Impresa Genz torna nell’Alto Savio in occasione dell’inaugurazione dello...