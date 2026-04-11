A San Piero in Bagno nasce ' l’Hub Genz' nuovo spazio per il futuro dei giovani nell’Alto Savio

Da cesenatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Piero in Bagno è stato inaugurato il nuovo spazio chiamato 'Hub Genz', pensato come un punto di riferimento per i giovani nell’Alto Savio. L’evento si è svolto dopo il successo dell’ultimo appuntamento 'Effetto Genz' a Cesena. Il progetto Impresa Genz, realizzato con il supporto tecnico di Techne, coinvolge i Comuni di Cesena e di Bagno di Romagna, che hanno promosso l’apertura di questa nuova struttura.

Dopo il successo dell’evento finale ‘Effetto Genz’ a Cesena, il progetto Impresa Genz torna nell’Alto Savio in occasione dell’inaugurazione dello spazio ‘hub Genz’ di San Piero in Bagno, promosso dai Comuni di Cesena e di Bagno di Romagna con il supporto tecnico del partner Techne. L’appuntamento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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