A San Piero in Bagno nasce ' l’Hub Genz' nuovo spazio per il futuro dei giovani nell’Alto Savio

A San Piero in Bagno è stato inaugurato il nuovo spazio chiamato 'Hub Genz', pensato come un punto di riferimento per i giovani nell’Alto Savio. L’evento si è svolto dopo il successo dell’ultimo appuntamento 'Effetto Genz' a Cesena. Il progetto Impresa Genz, realizzato con il supporto tecnico di Techne, coinvolge i Comuni di Cesena e di Bagno di Romagna, che hanno promosso l’apertura di questa nuova struttura.

Dopo il successo dell’evento finale ‘Effetto Genz’ a Cesena, il progetto Impresa Genz torna nell’Alto Savio in occasione dell’inaugurazione dello spazio ‘hub Genz’ di San Piero in Bagno, promosso dai Comuni di Cesena e di Bagno di Romagna con il supporto tecnico del partner Techne. L’appuntamento. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Udine diventa Hub per gli adolescenti: nasce "DesTEENazione", uno spazio per costruire il futuroInaugurato nell’area dell’ex caserma Osoppo un centro multifunzionale unico in Friuli Venezia Giulia. Nasce Como Lake Hub un nuovo spazio per innovazione, cultura e territorioNasce a Como Como Lake Hub, un nuovo progetto che unisce innovazione, cultura, design e sviluppo locale. Argomenti più discussi: La Barca de San Piero, tra incanto e tradizione; Torna il Bocciaugo: A San Piero a Sieve la sfida all’ultimo pallino; San Piero a Sieve, Trotula in scena: venerdì 10 aprile la presentazione del libro di Paola Presciuttini; Niente medico di base a San Piero Patti: sos soluzioni stabili. Da San Piero a San Pietro. Equiraduno del Giubileo. Turismo sostenibile e scoperta del territorioÈ stato presentato l’Equiraduno dell’Anno Santo 2025, il grande viaggio a cavallo da San Piero a San Pietro che, lungo le antiche vie dei pellegrini, condurrà da Pisa fino a Roma in occasione del ... lanazione.it Per un guasto tecnico sulla linea tra VAGLIA e FIESOLE CALDINE, il treno 18984 (SAN PIERO A SIEVE-FIRENZE CM) è cancellato da SAN PIERO A SIEVE a VAGLIA; viaggiatori con treno 18884. Ulteriore treno coinvolto: 18880 (BORGO SL-FIRENZE) viaggi x.com Questo cane (che è stato già fatto due post )è stato trovato a San Piero a sieve area feste oggi pomeriggio. È stato provato a leggere il chip ma non è stato rilevato. Il cane adesso lo ha preso in carico da l’usl di Firenze. - facebook.com facebook