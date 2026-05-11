Inaugurazione area cani Scodinzolandia con Municipio di Levante
Venerdì 15 maggio alle ore 11 si terrà l'inaugurazione di ‘Scodinzolandia’, una nuova area dedicata ai cani situata in via Campanule a Quarto, vicino a corso Europa e allo svincolo autostradale di Nervi. L’evento, organizzato in collaborazione con il Municipio di Levante, prevede l'apertura ufficiale dello spazio, che si trova in prossimità di punti di passaggio e traffico veicolare della zona.
Apertura e inaugurazione di una nuova area cani in via Campanule a Quarto, denominata ‘Scodinzolandia’, adiacente corso Europa svincolo autostrada di Nervi, il prossimo venerdì 15 maggio alle ore 11.30 con la presenza delle autorità del Municipio di Levante.Questo grosso spazio verde sarà gestito.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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