Quartiere Candeloro Minasi | A rischio 23 milioni al lavoro per salvare il finanziamento

Nel quartiere Candeloro si discute della possibilità di perdere un finanziamento di 23 milioni di euro destinato a progetti di sviluppo locale. Un rappresentante locale ha dichiarato che la perdita di questa somma sarebbe inaccettabile e ha criticato l’operato dell’Amministrazione comunale, ritenendo che l’inefficienza burocratica e politica possa compromettere il futuro del finanziamento. La questione è al centro delle preoccupazioni di cittadini e addetti ai lavori, che attendono risposte concrete sulle modalità di tutela di questa risorsa.

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