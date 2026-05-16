Quartiere Candeloro Minasi | A rischio 23 milioni al lavoro per salvare il finanziamento
Nel quartiere Candeloro si discute della possibilità di perdere un finanziamento di 23 milioni di euro destinato a progetti di sviluppo locale. Un rappresentante locale ha dichiarato che la perdita di questa somma sarebbe inaccettabile e ha criticato l’operato dell’Amministrazione comunale, ritenendo che l’inefficienza burocratica e politica possa compromettere il futuro del finanziamento. La questione è al centro delle preoccupazioni di cittadini e addetti ai lavori, che attendono risposte concrete sulle modalità di tutela di questa risorsa.
"È inaccettabile che Reggio Calabria rischi di perdere l’ennesima occasione di sviluppo a causa dell’inefficienza burocratica e politica dell’Amministrazione comunale. Parliamo di ben 23 milioni di euro destinati alla riqualificazione del quartiere Candeloro, un’area strategica situata tra il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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