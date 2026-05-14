Reggio il progetto Candeloro rischia i 23 milioni | c’è il blocco del TAR

A Reggio Calabria, il progetto Candeloro rischia di perdere 23 milioni di euro dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto il blocco della gara. La decisione deriva da un ricorso che ha portato alla sospensione dell’appalto, ma non sono stati ancora chiariti i dettagli sugli errori tecnici che hanno causato questa interdizione. La vicenda pone in evidenza le difficoltà e le criticità riscontrate nelle procedure di gara relative al nuovo distretto.

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? Punti chiave Come può un ricorso al TAR far sparire 23 milioni di euro?. Quali errori tecnici hanno bloccato la gara per il nuovo distretto?. Chi deve rispondere del possibile fallimento del progetto Candeloro?. Cosa accadrà ai residenti che temono gli espropri nel quartiere?.? In Breve Ricorso al TAR Reggio Calabria blocca gara per progettazione distretto turistico. Nuccio Azzarà critica gestione amministrativa Falcomatà per errori procedurali commessi. Residenti del quartiere Candeloro manifestano contro espropri necessari per le opere. Progetto mira a collegare porto, lungomare e futuro Museo del Mare. Il progetto di riqualificazione del quartiere Candeloro a Reggio Calabria rischia di perdere i 23 milioni di euro stanziati per il nuovo distretto turistico-ricettivo a causa di un contenzioso amministrativo che blocca le procedure. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, il progetto Candeloro rischia i 23 milioni: c’è il blocco del TAR ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gelateria rischia di perdere il chiosco, il Tar sospende la revoca del suolo pubblicoAccolta la richiesta cautelare contro il provvedimento del Comune: l’attività potrà continuare in attesa della decisione definitiva Nel ricorso i... Corigliano, il porto rischia il blocco: allarme per i costi del gasolioIl porto di Corigliano-Rossano e l’intera economia marittima della zona si trovano davanti a un bivio decisivo dopo che il sindaco Flavio Stasi ha... Si parla di: Amministrative Reggio, Azzarà: A rischio il futuro del Candeloro · ilreggino.it; Progetto in Comune per Montebello, Suraci presenta la lista dei candidati.