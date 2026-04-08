Finanziamento di 2,5 milioni di euro per il rischio frane

Un finanziamento di 2,5 milioni di euro è stato destinato alla gestione del rischio frane nel territorio di Arienzo. L'annuncio è stato dato dal sindaco durante un comunicato ufficiale. La somma sarà utilizzata per interventi di prevenzione e messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli specifici dei lavori o sui tempi di realizzazione è stata resa nota finora.

Finanziamento da 2,5 milioni di euro per il rischio idrogeologico ad Arienzo. Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Guida. I fondi arrivano dal Ministero dell'Interno e saranno utilizzati per i lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico sul territorio comunale.In particolare, i fondi. 🔗 Leggi su Casertanews.it Pisa FC: Finanziamento da 3 milioni per il nuovo Training Center, obiettivo 30 milioni di euro di investimento.Il Pisa Sporting Club ha compiuto un passo significativo verso la realizzazione del suo ambizioso progetto di potenziamento infrastrutturale,... Pisa, Training Centre: completato il primo round di finanziamento milioni di euroIl Pisa avvia una fase di sviluppo infrastrutturale mirata a rafforzare la competitività sportiva e la formazione del vivaio. Dissesto idrogeologico, il maxi piano da 2,4 milioni della piccola Bagnaria in valle Staffora Temi più discussi: SIMEST: Transizione Ecologica e Digitale; Dalla Regione trenta milioni per la tutela e la valorizzazione dei luoghi della cultura. L’assessora Portas: Mettiamo le basi affinché la Sardegna possa finalmente vivere anche sfruttando il suo immenso patrimonio culturale; Finanziamenti a fondo perduto 2026: la lista aggiornata dei bandi aperti (aprile); Opportunità di finanziamento d'interesse per gli enti locali. Riassunto: Stablepharma si aggiudica un finanziamento EIC Accelerator da 2,5 milioni di euro, riconosciuta tra i 71 principali innovatori in EuropaLONDRA--(BUSINESS WIRE)--L'azienda biotecnologica britannica Stablepharma Ltd ha ricevuto un finanziamento da 2,5 milioni di euro attraverso il prestigioso programma Accelerator del Consiglio europeo ... 01net.it Fondazione Telethon: finanziamento Erc da 2,5 mln a Diego di Bernardo del Tigem(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - Diego di Bernardo, coordinatore del programma di Medicina genomica dell'Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di Pozzuoli e professore ordinario ... ilsole24ore.com Ammonta a . il finanziamento ottenuto dal Comune di Vicenza per la dotazione di per i , contributo che rientra nel “Piano per asili nido e scuole dell’infan - facebook.com facebook Il governo di @RenatoSchifani parteciperà al finanziamento dei lavori di rifacimento dello stadio Renzo Barbera di #Palermo in vista dei campionati europei del 2032 che la città si candida a ospitare. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia @Pale x.com