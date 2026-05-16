Quanto è durata la prosecuzione tra Sinner e Medvedev? Il punteggio esatto e il minutaggio

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner ha affrontato Daniil Medvedev in un match durato complessivamente 2 ore e 35 minuti. Sinner ha vinto il primo set 6-2, mentre Medvedev ha pareggiato con il secondo 5-7. La sfida si è risolta nel terzo set, concluso 6-4 a favore di Sinner. La partita si è conclusa alle 19:35, con Sinner che si è qualificato per la finale in programma domenica alle 17.

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Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 e si è qualificato alla finale degli Internazionali d’Italia 2026, che si disputerà domenica 17 maggio (ore 17.00) sulla terra rossa di Roma. Il numero 1 del mondo ha chiuso agevolmente la pratica incominciata ieri sera e che era stata interrotta a causa della fitta pioggia, la quale aveva fatto capolino sul Foro Italico intorno alle ore 21.40. Il fuoriclasse altoatesino conduceva per 6-2, 5-7, 4-2, 40-A (il russo era al servizio) al momento della sospensione, poi la partita è stata rinviata al pomeriggio odierno e il 24enne ha avuto bisogno soltanto di un quarto d’ora per chiudere i conti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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