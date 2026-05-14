Durante l’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia, le condizioni meteo hanno portato a un'interruzione imprevista della partita tra Medvedev e Landaluce, con il gioco fermo nel corso dell’ultimo quarto di finale del singolare maschile. La pioggia ha ostacolato le operazioni sul campo, nonostante non fosse previsto un peggioramento del tempo in quella giornata. Sinner era presente in tribuna mentre si attendeva la ripresa del match. Il punteggio esatto al momento dell’interruzione non è stato comunicato.

La pioggia continua a essere protagonista in questa edizione 2026 degli Internazionali d’Italia. Anche in una giornata in cui l’arrivo di Giove Pluvio non era previsto, il maltempo ha imposto uno stop durante l’ultimo quarto di finale del singolare maschile tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce. A sorpresa, il numero 94 del ranking mondiale è avanti nel confronto con l’esperto moscovita. Il classe 2006 spagnolo ha impressionato per qualità di gioco e personalità, mettendo in seria difficoltà il russo fin dalle prime battute. Un primo set praticamente perfetto, nel quale Landaluce ha impedito a Medvedev di entrare in partita, mandando in crisi il piano tattico dell’ex numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Interrotta la sfida tra Medvedev e Landaluce a Roma: il punteggio esatto, Sinner osserva

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