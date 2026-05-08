Lecce Juve e quel fattore che non fa dormire sonni tranquilli a Spalletti | a cosa bisogna stare attenti domani

Da juventusnews24.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani al Via del Mare si affrontano Lecce e Juventus in una partita che presenta alcuni aspetti da tenere sotto controllo. L’attenzione si concentra sull’imprevedibilità offensiva delle due squadre e sui rischi legati ai calci piazzati, elementi che potrebbero influenzare l’andamento del match. L’allenatore delle squadre sta preparando i suoi giocatori per affrontare queste variabili, cercando di limitare eventuali pericoli durante la partita.

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di Paolo Rossi Lecce Juve, l’analisi sull’imprevedibilità offensiva e i pericoli derivanti dai calci piazzati in vista del match al Via del Mare. Il dato che balza all’occhio nell’attacco del  Lecce  è l’estrema  frammentazione delle marcature. Con  Lameck Banda capocannoniere a quota  4  reti, seguito da  Coulibaly  e  Stulic  a  3, i salentini non hanno un  terminale d’area dominante. Tuttavia, questa  cooperativa  rende il Lecce  imprevedibile: sono ben  15  i giocatori andati a segno. La squadra di  Di Francesco  fatica a costruire  azioni manovrate  palla a terra (solo  3  gol nati da  giocate corali  in area), ma è letale quando può sfruttare  episodi  o  situazioni statiche.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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