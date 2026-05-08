Domani al Via del Mare si affrontano Lecce e Juventus in una partita che presenta alcuni aspetti da tenere sotto controllo. L’attenzione si concentra sull’imprevedibilità offensiva delle due squadre e sui rischi legati ai calci piazzati, elementi che potrebbero influenzare l’andamento del match. L’allenatore delle squadre sta preparando i suoi giocatori per affrontare queste variabili, cercando di limitare eventuali pericoli durante la partita.

di Paolo Rossi Lecce Juve, l’analisi sull’imprevedibilità offensiva e i pericoli derivanti dai calci piazzati in vista del match al Via del Mare. Il dato che balza all’occhio nell’attacco del Lecce è l’estrema frammentazione delle marcature. Con Lameck Banda capocannoniere a quota 4 reti, seguito da Coulibaly e Stulic a 3, i salentini non hanno un terminale d’area dominante. Tuttavia, questa cooperativa rende il Lecce imprevedibile: sono ben 15 i giocatori andati a segno. La squadra di Di Francesco fatica a costruire azioni manovrate palla a terra (solo 3 gol nati da giocate corali in area), ma è letale quando può sfruttare episodi o situazioni statiche.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lecce Juve e quel fattore che non fa dormire sonni tranquilli a Spalletti: a cosa bisogna stare attenti domani

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