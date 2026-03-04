Quanto bisogna guadagnare a Milano per stare tranquilli con un mutuo

A Milano, una famiglia ha bisogno di circa 59 mila euro all’anno di reddito per poter destinare il 35% del proprio introito al pagamento del mutuo. Questa cifra rappresenta una soglia spesso indicata come limite superiore per una spesa sostenibile in relazione alle rate mensili. La situazione evidenzia quanto il costo della vita e il prezzo delle case influenzino le esigenze di reddito per garantirsi una certa stabilità finanziaria.

Secondo i calcoli di Ance, una famiglia con reddito di 59mila euro spende il 35% del suo reddito nel mutuo: oltre la soglia della sostenibilità. "Rischiamo che infermieri e maestre non riescano più a vivere a Milano" A Milano una famiglia deve avere 59mila euro di reddito annuo per spendere, nel mutuo, il 35% del reddito. È uno dei dati emersi durante il convegno “Città da vivere”, organizzato a Roma da Ance (Associazione nazionale costruttori edili), dove si evince che le città in generale (e Milano in particolare) risultano sempre meno accessibili anche alla classe media. Con 41mila euro, il peso del mutuo a Milano diventa del 50%. Molto lontano dalla soglia del 30% che tradizionalmente si considera per giudicare sostenibile un mutuo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

