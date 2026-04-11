Quanti punti ha già recuperato Sinner su Alcaraz nel ranking ATP La finale decide il n1
Nell'ultimo aggiornamento del ranking ATP, Jannik Sinner si trovava al secondo posto con 1190 punti, a una distanza di pochi punti dal primo. La finale in programma tra Sinner e Alcaraz determinerà il nuovo numero uno del tennis mondiale. La sfida tra i due si svolgerà sui campi in programma questa settimana, con il vincitore che salirà in cima alla classifica ATP. Fino a quel momento, Sinner ha recuperato alcuni punti rispetto a Alcaraz.
Jannik Sinner nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì scorso era secondo a 1190 punti da Alcaraz, mentre con l’approdo in finale a Montecarlo di entrambi i protagonisti nella corsa alla vetta della classifica mondiale l’azzurro si è portato a soli 240 punti dal rivale diretto, guadagnandone dunque 950 netti. L’ultimo atto dei tornei di categoria Masters 1000 mette in palio 350 punti: la finale di domani, dunque, deciderà chi sarà il numero 1 nel ranking ATP nell’aggiornamento di lunedì prossimo. Sinner vincendo scavalcherebbe Alcaraz di 110 punti, mentre Alcaraz imponendosi andrebbe a +590 sull’azzurro. Qualora dovesse spuntarla Sinner, però, Alcaraz avrebbe modo di riprendersi il trono la settimana successiva: lo spagnolo è iscritto a Barcellona, dove difende la finale dello scorso anno.🔗 Leggi su Oasport.it
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