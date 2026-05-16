Quando si gioca Sinner-Ruud finale ATP di Roma? Orario programma TV8 streaming

La finale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Sinner e Ruud è prevista per domenica 17 maggio alle ore 17.00. La partita sarà trasmessa in diretta su TV8 e sarà disponibile anche in streaming. La competizione si svolge sui campi in cemento della capitale e rappresenta l’ultimo atto del torneo maschile, con i due tennisti pronti a contendersi il titolo. La finale si svolge in una giornata che prevede anche altre partite di rilievo nel programma diurna.

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