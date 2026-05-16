Quando si gioca la finale dell’ATP di Roma? Orario programma TV8 streaming

La finale degli Internazionali d’Italia 2026 è prevista per domenica 17 maggio alle ore 17.00. La partita sarà trasmessa in diretta su TV8 e sarà disponibile anche in streaming. La competizione si svolge sui campi in cemento della capitale e vede sfidarsi i due finalisti, determinati durante le semifinali. Gli appassionati di tennis potranno seguire l’evento anche attraverso le piattaforme digitali ufficiali, che offriranno una copertura completa del match.

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La finale degli Internazionali d’Italia 2026 si giocherà domenica 17 maggio alle ore 17.00: pomeriggio di fuoco sulla terra rossa della Capitale, chi vincerà il Masters 1000 di Roma? Chi riuscirà a fare festa al Foro Italico e a entrare nella storia? Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e appassionante, assolutamente da non perdere per tutti gli amanti del grande tennis e per chi vuole gustarsi uno spettacolo di primaria caratura. Il norvegese Casper Ruud è riuscito a meritarsi l’approdo all’atto conclusivo, al termine di una bella cavalcata culminata con il dominio inscenato contro Luciano Darderi in semifinale. Il talentuoso scandinavo attende ancora di conoscere l’identità del suo avversario: uscirà dalla semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che riprenderà non prima delle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando si gioca la finale dell’ATP di Roma? Orario, programma TV8, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SINNER-ALCARAZ FINALE MONTECARLO: ORARIO, TV E STREAMING GRATIS PER TUTTI Sullo stesso argomento Cobolli-Shelton, finale ATP Monaco: quando si gioca, programma, orario, tv e streamingFlavio Cobolli si è qualificato alla finale del torneo ATP 500 di Monaco, firmando un autentico colpaccio contro il padrone di casa Alexander Zverev:... Quando la finale dell’ATP di Madrid 2026? Orario, tv, programma, streamingL’ultimo atto del tabellone di singolare maschile dei Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso in altura... Ufficiali date e orari, il calendario Serie A della 37ª giornata: da #JuveFiorentina a #RomaLazio, quando si gioca x.com [Romano] La partenza di Igli Tare da Milano sarà confermata alla fine della stagione; la decisione di Gerry Cardinale è stata presa. I colloqui sul futuro del Milan continuano, con Tare pronto a lasciare il progetto rossonero quest'estate. reddit Quando si gioca la finale dell’ATP di Roma? Orario, programma TV8, streamingLa finale degli Internazionali d'Italia 2026 si giocherà domenica 17 maggio alle ore 17.00: pomeriggio di fuoco sulla terra rossa della Capitale, chi ... oasport.it Quando si gioca Roma-Lazio, il derby del pasticcio: rifiutata la proposta della Lega Serie ALa data del derby Roma-Lazio diventa un autentico pasticcio. Rifiutata la proposta della Lega Serie A di giocare domenica alle 12 ... fanpage.it