Cobolli-Shelton finale ATP Monaco | quando si gioca programma orario tv e streaming

Flavio Cobolli si è qualificato per la finale del torneo ATP 500 di Monaco, vincendo contro Alexander Zverev con un punteggio di 6-3, 6-3. La partita si è conclusa con un successo del tennista italiano sulla terra rossa tedesca. La finale si giocherà nei prossimi giorni, ma al momento non sono ancora stati comunicati data, orario e modalità di trasmissione in TV o streaming.

Flavio Cobolli si è qualificato alla finale del torneo ATP 500 di Monaco, firmando un autentico colpaccio contro il padrone di casa Alexander Zverev: splendida vittoria per 6-3, 6-3 contro il numero 3 del mondo e pass per l’atto conclusivo sulla terra rossa tedesca. Per la seconda volta in carriera ha regolato un top-10 del ranking ATP, per la prima volta ha avuto la meglio sull’uomo alle spalle di Sinner e Alcaraz, per la seconda volta stagionale disputerà il match per un titolo 500 dopo quello conquistato ad Acapulco. L’appuntamento è per domenica 19 aprile alle ore 13.30, quando il nostro portacolori proverà a chiudere una settimana da urlo in Baviera.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cobolli-Shelton, finale ATP Monaco: quando si gioca, programma, orario, tv e streaming One Point Slam | Australian Open 2026 Notizie correlate Quando Flavio Cobolli gioca la finale a Monaco? Avversario, programma, orario, tv, streamingFlavio Cobolli si è qualificato alla finale del torneo ATP 500 di Monaco, firmando un autentico colpaccio contro il padrone di casa Alexander Zverev:... Cobolli-Bergs oggi, ATP Monaco 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 15 aprile, per quanto concerne l’ATP 500 di Monaco di Baviera, si disputeranno i primi quattro ottavi di finale del tabellone... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Live Flavio Cobolli - Ben Shelton - Monaco Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 19/04/2026; ATP Monaco di Baviera: Cerundolo rimontato, Zverev raggiunge Cobolli. Shelton gestisce Fonseca; ATP Monaco 2026, Fonseca si guadagna la sfida con Shelton. Kopriva sfiderà Cobolli; ATP Monaco 2026: Cobolli vola in semifinale contro Zverev. Shelton sfida Molcan. Cobolli-Shelton, finale Atp 500 Monaco di Baviera: orario, quando si gioca e dove vederla in tvGrazie al successo ai danni di Zverev, l'azzurro ha raggiunto l'atto conclusivo sulla terra rossa in Germania: ecco tutto quello che c'è da sapere ... corrieredellosport.it Monaco Atp 500: Cobolli batte Zverev e vola in finale, poi il crollo emotivo e la dedica a un ragazzoGrande prestazione del tennista romano, sempre più vicino alla top ten. In finale affronterà l'americano Shelton ... tg.la7.it Shelton è in finale per il secondo anno consecutivo a Monaco, questa volta se la vedrà contro Cobolli @BMWItalia x.com Shelton è in finale per il secondo anno consecutivo a Monaco, questa volta se la vedrà contro Cobolli - facebook.com facebook