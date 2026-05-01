La finale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid si giocherà domenica 3 maggio 2026. L’ultimo atto del singolare maschile si svolgerà sulla terra battuta in Spagna. La partita si terrà nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. La competizione, arrivata alla sua fase conclusiva, coinvolge i due giocatori che si sono qualificati per la finale.

L’ ultimo atto del tabellone di singolare maschile dei Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso in altura sulla terra battuta iberica, si disputerà domenica 3 maggio. Il match tra i vincitori delle due semifinali odierne sarà il secondo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium e si giocherà comunque non prima delle ore 17.00, con il programma che scatterà alle ore 14.00 con la finale di doppio femminile. La finale di singolare maschile dell’ ATP Masters 1000 di Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport in caso di presenza di Sinner.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la finale dell’ATP di Madrid 2026? Orario, tv, programma, streaming

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