F1 su TV8 oggi GP Cina 2026 | orari differita sprint e qualifiche in chiaro

Oggi su TV8 andrà in onda il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1. La sprint race si svolge sabato 14 marzo alle 4:00 del mattino italiane, seguita dalla sessione di qualifiche alle 8:00. La gara sprint determina la griglia di partenza per il Gran Premio di domenica, che si corre in differita. Gli orari sono disponibili in chiaro per gli appassionati.

La Sprint del Gran Premio di Cina 2026 di F1 si disputerà sabato 14 marzo dalle ore 4:00 italiane. A seguire si ripartirà da zero, perché dopo la mini-gara, si stabilità la griglia di partenza del Gran Premio di domenica, tramite la canonica sessione di qualifica, che avrà luogo alle 8:00 nostrane. Il GP di Cina ha vissuto due epoche separate, con una frattura temporale causata dalla pandemia di Covid-19. Difatti, la gara di Zhongguo è stata ininterrottamente parte integrante del calendario dal 2004 al 2019. Dopodiché, è mancata per ben quattro anni, prima di fare il proprio ritorno nel 2024. Inizialmente collocato a inizio autunno, dal 2009 è stato spostato in primavera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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