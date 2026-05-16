Quando bar e ristoranti di Roma sono uffici per i boss Tutti i nomi e i luoghi degli incontri
Negli ultimi tempi, sono emersi dettagli su incontri tra figure criminali e gestori di locali pubblici nella capitale. Diverse transazioni vengono svolte all’interno di bar e ristoranti che, di fatto, funzionano come punti di riferimento per le attività illecite. Gli incontri avvengono spesso tra persone di rilievo nel mondo del crimine e operatori locali, con scambi che riguardano traffici di droga, prestiti a interesse e operazioni di riciclaggio. I luoghi coinvolti sono stati identificati in vari quartieri della città, dove si svolgono regolarmente appuntamenti che si svolgono tra un pasto e un drink.
Roma non è solo la città della grande bellezza o della politica dei palazzi. È, sempre più spesso, una città dove il potere criminale si siede a tavola, ordina una specialità della casa e, tra un calice di vino e un caffè, gestisce narcotraffico, usura e riciclaggio. I ristoranti e i bar della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
HO TROVATO IL RISTORANTE PIÙ BUONO DI ROMA AI CASTELLI ROMANI!
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thefoodreviewers_. Mari Froes · Vaitimbora. A Roma c’è un posto storico dove la cena diventa un viaggio in Indonesia Nel cuore di Trastevere, in via del Mattonato, si nasconde uno dei ristoranti più particolari della città: @balibarroma , un luogo storico ch facebook
Ristoranti a Roma reddit
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