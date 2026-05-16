Quando bar e ristoranti di Roma sono uffici per i boss Tutti i nomi e i luoghi degli incontri

Negli ultimi tempi, sono emersi dettagli su incontri tra figure criminali e gestori di locali pubblici nella capitale. Diverse transazioni vengono svolte all’interno di bar e ristoranti che, di fatto, funzionano come punti di riferimento per le attività illecite. Gli incontri avvengono spesso tra persone di rilievo nel mondo del crimine e operatori locali, con scambi che riguardano traffici di droga, prestiti a interesse e operazioni di riciclaggio. I luoghi coinvolti sono stati identificati in vari quartieri della città, dove si svolgono regolarmente appuntamenti che si svolgono tra un pasto e un drink.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui