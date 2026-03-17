Napoli | attivato il secondo binario tra Cancello e Dugenta l’Alta Velocità verso Bari entra nel vivo

È stato attivato il secondo binario tra Cancello e Dugenta sulla linea Napoli-Bari, con l’obiettivo di migliorare la connessione ad alta velocità nel Sud Italia. L’opera, il cui costo totale ammonta a 4,4 miliardi di euro, rappresenta un passo importante nell’ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie, con l’intenzione di portare avanti i lavori entro il 2026.

Napoli: attivato il secondo binario Cancello-Dugenta per l'Alta Velocità Napoli-Bari. Un'opera da 4,4 miliardi di euro per il rilancio del Sud entro il 2026. Napoli e il Sud Italia compiono un passo decisivo verso una mobilità moderna e competitiva. Con l'attivazione del secondo binario sulla tratta Cancello-Frasso Telesino-Dugenta, il progetto della nuova linea Alta VelocitàAlta Capacità che collegherà il capoluogo campano alla Puglia diventa sempre più tangibile. L'annuncio è arrivato durante un incontro istituzionale alla Reggia di Caserta, dove è stato sottolineato come questa infrastruttura rappresenti una vera e propria rivoluzione per i trasporti nazionali, accorciando le distanze tra il versante tirrenico e quello adriatico. 🔗 Leggi su 2anews.it

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