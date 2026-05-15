PokerStarsNews è sponsor dell’ultima gara della stagione Serie A Enilive 2025 26; Como-Parma è in programma il 17 maggio

PokerStarsNews è sponsor dell’ultima gara della stagione Serie A Enilive 202526, prevista per il 17 maggio tra Como e Parma. Durante il match, il marchio sarà presente con un’attivazione immersiva che combina elementi di intrattenimento e coinvolgimento per gli spettatori. L’evento rappresenta l’occasione per il brand di rafforzare la propria presenza nel mondo dello sport e di offrire un’esperienza interattiva ai tifosi presenti e a quelli che seguono da casa.

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PokerStarsNews, il sito di informazione dedicato agli appassionati di sport, sarà match sponsor dell’ultima gara casalinga della stagione Serie A Enilive 202526 del Como 1907, in programma domenica 17 maggio alle ore 12:00 contro il Parma Calcio 1913. La partita rappresenta un momento storico per il club lariano, che al Sinigaglia celebrerà la prima qualificazione europea della sua storia, conquistata nella scorsa giornata grazie alla vittoria contro l’Hellas Verona. Per l’occasione, PokerStarsNews ha ideato una serie di iniziative speciali pensate per offrire ai tifosi un’esperienza coinvolgente dentro e fuori dallo stadio. Il brand accompagnerà il match-day con un’attivazione immersiva capace di unire l’adrenalina della partita all’atmosfera unica del lago di Como, attraverso un racconto che intreccia sport, intrattenimento e lifestyle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - PokerStarsNews è sponsor dell’ultima gara della stagione Serie A Enilive 2025/26; Como-Parma è in programma il 17 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video OPEN di Campione - MAIN EVENT 1K / Day 4 Sullo stesso argomento CAGLIARI-PARMA 2-0 | IN EVIDENZA | Il Cagliari ottiene la prima vittoria della stagione | Serie A 2025/26I gol in entrambi i tempi di Mina e Felici regalano la prima vittoria della stagione di Pisacane nella panchina dei sardi Serie A 202526. ? IN DIRETTA | Riscaldamento | JUVENTUS-INTER | Serie A Enilive 2025/26Riscaldamento live JUVENTUS-INTER Serie A Enilive 202526 Questo è il canale ufficiale della Serie A, che fornisce tutte le ultime. PokerStarsNews è sponsor dell’ultima gara della stagione Serie A Enilive 2025/26; Como-Parma è in programma il 17 maggio x.com PokerStarsNews è match sponsor della partita Como 1907 – Parma Calcio 1913Per l’occasione, PokerStarsNews ha ideato una serie di iniziative speciali pensate per offrire ai tifosi un’esperienza coinvolgente dentro e fuori dallo stadio ... affaritaliani.it Flutter, accordo tra PokerStarsNews e il Como calcio: sarà sponsor di manica per questa stagionePokerStarsNews (Psn), parte di Flutter, diventa sponsor di manica per il Como 1907. Il logo Psn apparirà sulle maglie per la stagione 2025/2026, inclusa Serie A e Coppa Italia. La partnership mira a ... milanofinanza.it