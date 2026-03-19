Date e orari confermati per le partite della stagione 2025 26 incluso il programma completo di Arsenal Liverpool Barcellona ??Real Madrid e PSG

Sono state comunicate le date e gli orari delle partite della stagione 202526 di calcio, con il programma completo di Arsenal, Liverpool, Barcellona, Real Madrid e PSG. Recentemente, è stato pubblicato online, su 101greatgoals, un aggiornamento sulle partite di Champions League, che dopo gli ottavi di finale vedono otto squadre ancora in gara. La fase a eliminazione diretta si svolgerà a Budapest.

2026-03-19 15:03:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Dopo una serie di ottavi di finale con 23 gol nelle gare di ritorno, otto squadre rimangono in lizza per raggiungere la finale di Champions League 202526 a Budapest. Il Liverpool cerca vendetta contro i detentori dopo aver perso ai rigori contro il Paris Saint-Germain la scorsa stagione, mentre l’Arsenal affronta uno Sporting che ha completato una notevole rimonta contro BodoGlimt per avanzare. Barcellona e Atletico Madrid si sfidano in un incontro tra i giganti della Liga, mentre il Bayern Monaco, sei volte campione, affronta il Real Madrid, 15 volte vincitore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Date e orari confermati per le partite della stagione 2025/26, incluso il programma completo di Arsenal, Liverpool, Barcellona, ??Real Madrid e PSG Articoli correlati Leggi anche: Supercoppa di Spagna 2025/26: le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid, quote e pronostico Leggi anche: Napoli-Torino, poi Real Madrid, Bayern Monaco e Psg: le partite di oggi Una selezione di notizie su Real Madrid Discussioni sull' argomento Confermati gli accoppiamenti e le date dei quarti di finale di Champions League; Quarti di finale di UEFA Champions League confermati: Madrid-Bayern, Barça-Atleti, PSG-Liverpool...; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale; Stipendi dei giocatori del Real Madrid — Dati aggiornati su guadagni e contratti. Manchester City-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv(Adnkronos) – Big match in Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, il Manchester City ospita il Real Madrid – in diretta tv e streaming – nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizion ... msn.com Mai tsaron ragar Real Madrid Thibaut Courtois zai shafe tsawon makonni yana jinya Kungiyar wallon afa ta Real Madrid da ke kasar Sifaniya ta sanar da cewa mai tsaron ragarta Thibaut Courtois zai shafe tsawon makonni yana jinyar raunin da ya samu. K - facebook.com facebook Altra goleada bavarese contro la Dea, eliminata con un complessivo 10-2. Sarà Bayern-Real Madrid ai quarti di finale #Calcio #ChampionsLeague #UCL #BayernAtalanta x.com