Date e orari confermati per le partite della stagione 2025 26 incluso il programma completo di Arsenal Liverpool Barcellona ??Real Madrid e PSG

Da justcalcio.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state comunicate le date e gli orari delle partite della stagione 202526 di calcio, con il programma completo di Arsenal, Liverpool, Barcellona, Real Madrid e PSG. Recentemente, è stato pubblicato online, su 101greatgoals, un aggiornamento sulle partite di Champions League, che dopo gli ottavi di finale vedono otto squadre ancora in gara. La fase a eliminazione diretta si svolgerà a Budapest.

2026-03-19 15:03:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Dopo una serie di ottavi di finale con 23 gol nelle gare di ritorno, otto squadre rimangono in lizza per raggiungere la finale di Champions League 202526 a Budapest. Il Liverpool cerca vendetta contro i detentori dopo aver perso ai rigori contro il Paris Saint-Germain la scorsa stagione, mentre l’Arsenal affronta uno Sporting che ha completato una notevole rimonta contro BodoGlimt per avanzare. Barcellona e Atletico Madrid si sfidano in un incontro tra i giganti della Liga, mentre il Bayern Monaco, sei volte campione, affronta il Real Madrid, 15 volte vincitore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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