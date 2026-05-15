Qr code falsi sulle colonnine della sosta hackerati i parcometri | rubano i soldi e si rischia la multa
A Riccione, lungo viale D’Annunzio, sono stati trovati QR code falsi attaccati alle colonnine di sosta. Questi codici, posizionati dai truffatori, vengono usati per sottrarre dati bancari agli automobilisti e rubare denaro. I parcometri sono stati hackerati, creando un sistema fraudolento che può portare anche a multe per chi si trova coinvolto senza sapere. La presenza dei QR code falsi ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i visitatori della zona.
Attenzione ai parcometri di Riccione: lungo viale D’Annunzio sono comparsi Qr code falsi utilizzati dai truffatori per rubare dati bancari e soldi agli automobilisti. Gli adesivi abusivi, applicati direttamente sulle colonnine della sosta, reindirizzano infatti gli utenti verso siti web non. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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