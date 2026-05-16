Pulizia del canale strada chiusa al traffico per una settimana | le fasce orarie

Da lunedì 18 a venerdì 22, i lavori di pulizia di un tratto dell’alveo del Cavo Bondesano comporteranno la chiusura al traffico di via delle Rose, che fa parte di via Provinciale. La strada resterà chiusa per tutta la durata dell’intervento, che si svolgerà durante le fasce orarie stabilite. Le operazioni sono finalizzate alla manutenzione del canale e coinvolgeranno l’intera settimana. La circolazione sarà sospesa nella zona durante le ore di lavoro programmate.

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