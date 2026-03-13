Frana a Cinigiano | chiusa al traffico la strada del Mulinello

A Cinigiano, la strada del Mulinello è stata chiusa al traffico a causa di una frana. Il Comune ha comunicato la decisione tramite una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook, spiegando che i lavori di messa in sicurezza sono ancora in corso. La strada rimarrà chiusa fino a nuovo avviso e sono stati predisposti i segnali di divieto di accesso nella zona interessata.

Sul posto sono in corso le verifiche per valutare l’entità del dissesto e gli eventuali interventi necessari al ripristino della viabilità. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Frana a Cinigiano: chiusa al traffico la strada del Mulinello Articoli correlati Frana sulla provinciale: strada completamente chiusa al trafficoTempo di lettura: < 1 minuto L’evento franoso che ha interessato la Strada Provinciale 88, nel territorio del Comune di Contrada, è in continua... Frana sulla via Polense, il terreno collassa e la strada viene chiusa al trafficoA Poli, in provincia di Roma, si è verificata una frana lungo la via Polense rendendo il tratto stradale interessato non transitabile.