Oggi allo stadio Olimpico Grande Torino si terrà una celebrazione speciale dedicata ai cinquant’anni dall’ultimo scudetto vinto dal Torino. La partita, prevista per le 15, sarà accompagnata da una grande festa con la partecipazione di ex giocatori e tifosi, che ricorderanno quella stagione storica. L’evento segna un momento di commemorazione per una delle vittorie più importanti nella storia del club granata, con un’atmosfera di festa e ricordo che coinvolge tutta la tifoseria.

Cinquant'anni dopo, oggi. Sarà una grande festa granata, quella che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino (ore 15) per celebrare i 5 decenni trascorsi dall'ultimo scudetto del Toro. Erano i tempi di Orfeo Pianelli presidente, di Gigi Radice in panchina e dei gemelli del gol Graziani-Pulici: più tanti altri, da Claudio e Patrizio Sala a Zaccarelli, da Castellini a Pecci e via discorrendo. «La Partita della Storia» farà parte di una giornata dedicata alla memoria, all'identità e alla beneficenza (incasso devoluto all'Unione Genitori Italiani), con la presenza di molti protagonisti di quella storica impresa. Tra... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pulici, Graziani & C. Ecco il Toro che vince

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