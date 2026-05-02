50 anni dallo scudetto del Toro | il miracolo di Pulici Graziani e dei loro fratelli

A cinquant’anni dalla conquista dello scudetto, si ricorda il successo della squadra di Torino guidata da Pulici e Graziani. Quel trionfo è stato possibile grazie alle prestazioni di giocatori che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del club. La vittoria è stata celebrata in città, rivivendo le emozioni di un momento che rimane tra i ricordi più belli dello sport locale.

Il vento scende placido dalla collina di Superga e accarezza i grandi viali alberati di Torino, lasciando nell'aria un chiarore dolce, quasi struggente. Sono passati quasi cinquant'anni da quel memorabile 16 maggio del 1976, eppure basta socchiudere gli occhi per sentire ancora il boato ritmico del vecchio Comunale salire dritto verso l'orizzonte. È una primavera che sa intimamente di resurrezione collettiva, un tempo sospeso in cui il popolo granata riabbraccia la propria antica gloria. Il Torino conquista l'Italia intera, sovvertendo gerarchie dinastiche ritenute inattaccabili. Quello scudetto oltrepassa enormemente la dimensione del gioco calcistico; diventa la voce vibrante di una città profondamente operaia, dei faticosi turni in fabbrica alla Fiat, di un Paese che cambia pelle alla velocità della luce.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 50 anni dallo scudetto del Toro: il miracolo di Pulici, Graziani e dei loro fratelli Notizie correlate Leggi anche: Il primo film nigeriano presentato a Cannes è un ritorno all’infanzia filtrato dallo sguardo dei bambini, veri fratelli 11 febbraio, non solo Lourdes: il miracolo della Madonna del Boldo che salva dallo sterminioÈ grande la venerazione a Concepción, nel Cile meridionale, per la «Virgen del Boldo», la Vergine del Boldo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Festa Toro a Villa Claretta a 50 anni dall'ultimo scudetto: i tifosi acclamano Pulici e compagni (VIDEO); La fiaba granata, i 50 anni dello scudetto del Toro: Il Toro del presidente Pianelli; Toro, al Museo la mostra per i 50 anni dallo scudetto: Pulici e compagni osannati; 50 anni dallo scudetto del Toro: il miracolo di Pulici, Graziani e dei loro fratelli. 50 anni dallo scudetto del Toro: il miracolo di Pulici, Graziani e dei loro fratelliIl 16 maggio del 1976 i granata conquistavano il titolo dopo una lotta serratissima contro la Juventus: cronaca di un’impresa immortale ... ilgiornale.it Torino, domani il via alla vendita dei biglietti per l’evento dei 50 anni dello scudettoDomani avrà inizio la vendita dei biglietti per la Partita della storia, in commemorazione dei 50 anni dalla vittoria dello scudetto del '76 ... toro.it Soppressione fermate del Frecciarossa a Termoli, Di Toro (Forza Italia Giovani): “Servono chiarezza e garanzie” “Sulla soppressione di alcune fermate Frecciarossa a Termoli è necessario fare chiarezza e agire con responsabilità istituzionale." Lo dichiara Nic - facebook.com facebook Toro, sale Gattuso Lewa dice Juve. Chico anche Lukaku si offre al Milan! Collezione Sinner. Ma che bravo Jodar! La prima pagina del 30 aprile #Tuttosport x.com