Lautaro e Thuram dell’Inter stanno cercando di eguagliare una coppia di attaccanti che ha fatto la storia della Serie A, Pulici e Graziani. L’obiettivo è raggiungere un record che non viene toccato da cinque decenni. La squadra nerazzurra punta a un risultato che non si verificava da circa 50 anni, con i due giocatori pronti a entrare nel libro dei record.

di Alberto Petrosilli Lautaro e Thuram possono eguagliare una delle coppie storiche in Serie A: nel mirino ci sono Pulici e Graziani. L’ Inter di Cristian Chivu si trova a un passo da un traguardo statistico che profuma di leggenda. La coppia composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram sta infatti per eguagliare un primato riuscito solo a tre coppie iconiche negli ultimi 50 anni di storia del calcio italiano. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Lautaro e Thuram come Pulici e Graziani. Finire la stagione occupando il primo e il secondo posto nella classifica marcatori è un’impresa rarissima. Il precedente più lontano risale al Torino 197576 con i “Gemelli del Gol” Pulici (21 reti) e Graziani (15).🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro e Thuram come Pulici e Graziani: L’Inter insegue un primato storico dopo 50 anni

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