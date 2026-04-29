Puglia verso l’aumento delle tasse per coprire il deficit della Sanità

In Puglia, la Giunta Decaro sta valutando una manovra che prevede l’aumento delle tasse e tagli ai servizi sanitari. La proposta mira a coprire il deficit della sanità regionale, che si definisce come un “profondo rosso”. La manovra sarà inviata al Ministero per l’approvazione. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sui criteri e le modalità delle nuove misure fiscali e di risparmio.

Il "profondo rosso" della Sanità della Regione Puglia è al vaglio di una manovra che la Giunta Decaro dovrebbe presentare al Ministero, prevedendo nuovi tagli e soprattutto tasse. Secondo Ledicola, i numero della manovra prevedono una quota tra i 120 e i 140 milioni arriverà dal bilancio autonomo regionale, attraverso tagli e recupero di risorse. Il resto, circa 220 milioni, dovrà essere coperto con l’aumento dell’addizionale Irpef. È qui che si gioca la partita più delicata, politica prima ancora che contabile. La linea della giunta guidata da Antonio Decaro punta a evitare l’impatto sui redditi più bassi. L’ipotesi sul tavolo è quella di lasciare indenni i primi due scaglioni e concentrare il prelievo sulle fasce medio-alte, sopra i 28mila euro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Puglia, verso l’aumento delle tasse per coprire il deficit della Sanità Notizie correlate Leggi anche: Vertice a Roma sul deficit della sanità pugliese: ipotesi aumento delle tasse Sanità pugliese, Vietri attacca: “No a nuove tasse per coprire il deficit”Tarantini Time QuotidianoDuro intervento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giampaolo Vietri sulla situazione dei conti della sanità... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ridurre il disavanzo Sanità in Puglia, Decaro: Tagli alla politica per non usare al massimo leva fiscale; Arrivi e presenze in Puglia in aumento, grazie ai turisti stranieri; Buco della sanità, la manovra di Decaro: Aumento Irpef e tagli ai costi della politica, ma tuteleremo le famiglie fragili; Aumento dell'Irpef per il buco nella sanità pugliese, scudo per i redditi bassi: pressing sul ceto medio. Aumento dell'Irpef per il buco nella sanità pugliese, scudo per i redditi bassi: pressing sul ceto medioCercare di non aumentare le tasse non solo ai redditi bassi, quelli al di sotto dei 15.000 euro l’anno, ma anche a quelli medi, che percepiscono fino a 28.000 euro. quotidianodipuglia.it In Puglia annata pomodoro a rischio per aumento costi del 50%Roma, 29 apr. (askanews) – Annata ad alto rischio per il pomodoro da industria, ... msn.com La Puglia dell’innovazione vola a Napoli: partecipa a Innovation Village 2026 Ricerca, networking e sviluppo sostenibile: il 28 e 29 maggio la Regione Puglia e ARTI Puglia saranno protagoniste a Villa Doria d’Angri (Napoli) per la nuova edizione di Inno - facebook.com facebook ...del Programma Regionale Puglia FESR- FSE+ 2021-2027 e in coerenza con le azioni di valorizzazione dell’ecosistema dell’innovazione regionale. Intende, inoltre, promuovere iniziative volte a favorire la partecipazione di imprese innovative e startup pugli x.com