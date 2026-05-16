Puglia disavanzo sanità | manovra i redditi 15mila-28mila euro pagheranno circa quattro euro in più al mese

Questa mattina è stato diffuso un comunicato dalla Regione Puglia riguardante la manovra sul disavanzo della sanità. Secondo quanto riportato, le persone con redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro pagheranno circa quattro euro in più al mese. La comunicazione riguarda le modifiche apportate alle tariffe sanitarie e le relative ripercussioni sui cittadini. Nessuna altra informazione è stata fornita al momento sulla durata o eventuali altre variazioni della misura.

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