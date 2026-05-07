Puglia sanità | disavanzo da 350 milioni di euro verso l’aumento delle aliquote Irpef per gli scaglioni più alti Ieri incontro tecnico Regione-ministero

Nella regione sono stati registrati 350 milioni di euro di disavanzo nel settore sanitario. Ieri si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della regione e del ministero per discutere delle misure finanziarie. È stato deciso di aumentare le aliquote dell’addizionale regionale Irpef per gli scaglioni di reddito più alti, specificamente per chi guadagna oltre 28mila euro e oltre 50mila euro.

I rincari dell’addizionale regionale Irpef riguarderanno gli scaglioni più alti: con due scaglioni, oltre ai 28mila euro e oltre i 50mila euro di redditi. Entro dieci giorni da ieri la Regione Puglia deve comunicare al governo come intende ripianare i 349,3 milioni di euro di disavanzo nel settore sanità. Ieri incontro tecnico fra responsabili del ministero e, per la Puglia, il presidente Antonio Decaro e l’assessore Donato Pentassuglia. Se per circa 130 milioni di euro la Regione Puglia farà ricorso al bilancio autonomo, gli altri 220 milioni saranno recuperati attraverso l’aumento della tassazione. L'articolo Puglia, sanità: disavanzo da 350 milioni di euro, verso l’aumento delle aliquote Irpef per gli scaglioni più alti Ieri incontro tecnico Regione-ministero proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, sanità: disavanzo da 350 milioni di euro, verso l’aumento delle aliquote Irpef per gli scaglioni più alti Ieri incontro tecnico Regione-ministero Notizie correlate Chiusi i bilanci, disavanzo da 350 milioni: ora l'aumento Irpef. Perdite: la classifica delle AslIl dato finale segna un disavanzo nei conti delle Asl di 361 milioni di euro, 8 milioni in meno alla prima stima della Regione. Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl, un po' meno peggio rispetto a un mese faDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La chiusura del bilancio consolidato d’esercizio 2025 relativo alle Aziende sanitarie, ai... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioni; Disavanzo sanitario, La Salandra contro lo scaricabarile della Regione: Risorse aumentate, non è colpa del Governo; DISAVANZO IN SANITÀ, IN PUGLIA L’IRPEF AUMENTA PER TRE ANNI: ECCO LA CURA CHE PREPARA DECARO PER RIPIANARE I CONTI; Sanità Puglia, deficit da 350 milioni: coperture entro il 31 maggio, Irpef e conti delle Asl. Puglia, sanità: disavanzo da 350 milioni di euro, verso l’aumento delle aliquote Irpef per gli scaglioni più alti Ieri incontro tecnico Regione-ministeroI rincari dell’addizionale regionale Irpef riguarderanno gli scaglioni più alti: con due scaglioni, oltre ai 28mila euro e oltre i 50mila euro di redditi. Entro dieci giorni da ieri la Regione Puglia ... noinotizie.it Deficit Sanità Puglia, arriva la stangataDeficit Sanità Puglia, arriva la stangata L’aumento delle addizionali Irpef per coprire il disavanzo della sanità da 350 milioni di euro, si tradurrà per ... ilsipontino.net Lupi, Coldiretti Puglia: “In 30 anni aumento del 1000%, servono censimento e piano di contenimento” - facebook.com facebook #28aprile #giornatamondialeperlasaluteesicurezzasullavoro @CastellucciAnto su Quotidiano di Puglia: serve approccio integrato che unisca #prevenzione #partecipazione #controlli #organizzazione del lavoro e qualità delle infrastrutture x.com