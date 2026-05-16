Protoni contro il cancro | le nuove frontiere della radioterapia
Negli ultimi anni, la radioterapia oncologica ha fatto significativi progressi grazie all’introduzione di tecnologie sempre più avanzate. Questi strumenti consentono di indirizzare i tumori con una precisione elevata, limitando al minimo gli effetti sui tessuti sani circostanti. La ricerca e lo sviluppo in questo settore hanno portato a nuove modalità di trattamento, che si affiancano alle tecniche tradizionali per migliorare l’efficacia e ridurre gli effetti collaterali. Questi miglioramenti rappresentano un passo avanti importante nel campo delle terapie contro il cancro.
La Radioterapia oncologica ha compiuto passi da gigante negli ultimi anni. Tecnologie sempre più sofisticate permettono oggi di colpire i tumori con una precisione impensabile fino a pochi decenni fa, riducendo i danni ai tessuti sani. «Siamo in una fase di straordinaria evoluzione – spiega il professor Rosario Mazzola, responsabile di Radioterapia in Humanitas Gavazzeni e professore associato in Humanitas University –. Le nuove frontiere riguardano la capacità di adattare le terapie su ogni paziente, integrandole al contempo con l’immunoterapia. L’obiettivo è aumentare il più possibile l’efficacia delle stesse, minimizzando la loro invasività». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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