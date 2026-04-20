In Italia è stato inaugurato il primo acceleratore di protoni al mondo dedicato alla lotta contro il cancro. Situato al Sud del paese, questo impianto rappresenta una novità nel campo della radioterapia oncologica. L’installazione dell’acceleratore di protoni si inserisce in un progetto internazionale di ricerca e cura, con l’obiettivo di offrire nuove possibilità terapeutiche ai pazienti affetti da tumori complessi.

"> Innovazione Oncologica: Nasce l’Acceleratore di Protoni ERHA in Italia. Al Sud Italia, precisamente in Puglia, è stata sviluppata una delle innovazioni più promettenti nel campo della lotta contro il cancro: l’ERHA, il primo acceleratore lineare di protoni al mondo dedicato alla cura dei tumori. Questa avanzata tecnologia è stata presentata durante la Mediterranea School 2026 di Motore Sanità e potrebbe segnare un punto di svolta significativo nella terapia oncologica. Che Cos’è ERHA e Come Funziona. ERHA, acronimo di Enhanced Radiotherapy with Hadrons, è un sistema pionieristico che mira a migliorare le attuali pratiche di trattamento oncologico.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Acceleratore di protoni al Sud: il primo al mondo contro il cancro.

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